Muğla'da tomruk yüklü TIR’da çıkan yangın büyümeden söndürüldü

17.12.2025 - 20:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUĞLA (İHA)

Muğla çevre yolunda seyir halinde olan tomruk yüklü bir TIR, lastiklerinde başlayan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile tomruklara ve çevreye sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre 45 YB 9496 dorse plakalı TIR’ın dorse lastiklerinden dumanlar yükselmeye başlayınca sürücü TIR’ı dorseden ayırarak uzaklaştı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye trafik ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydın istikametine seyir halinde olan tomruk yüklü TIR’ın dorsesinde başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede tomruklara ve çevreye yayılmadan söndürüldü. İtfaiye ekipleri yanan bölümlerde soğutma çalışması yaptı.
Kısa süreliğine tek şeritten verilen trafik akışı yangının tamamen söndürülmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.

