Muğla’da otomobil yayaya çarptı, sürücü gözaltına alındı

Olay, 24 Şubat 2026 tarihinde saat 16.15 sıralarında Hatipirimi Mahallesi Hasan Işık Caddesi’nde, meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.O. idaresindeki araç, henüz bilinmeyen bir nedenle yayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Araç sürücüsü B.O., polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bilgisi edinildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.