Muğla’da çevre ve halk sağlığı için yeni teknoloji

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın teknolojik uygulamalarla çevre ve halk sağlığını korumayı önceleyen vizyonu doğrultusunda yatırımlarını sürdüren MUSKİ Genel Müdürlüğü, projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, 275 milyon TL yatırımla 13 atıksu arıtma tesisinde hayata geçirilmesi planlanan tuzdan klor çözeltisi üretim sisteminin ilk uygulaması, 38 milyon TL yatırımla Marmaris Atıksu Arıtma Tesisi’nde devreye alındı.

Arıtılmış sular daha güvenli şekilde deşarj edilecek

MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen sistem, su ve tuz karışımının elektrik yardımıyla işlenmesi prensibiyle çalışıyor. Elektroliz yöntemiyle, yani elektrik kullanılarak tuzlu sudan dezenfeksiyon amaçlı klor çözeltisi üretiliyor. Tesis içerisinde yerinde üretilen bu çözelti sayesinde arıtılmış atıksular etkin şekilde dezenfekte ediliyor. Böylece atıksu içerisindeki bakteri, virüs ve diğer zararlı mikroorganizmalar etkisiz hale getirilirken, arıtma tesislerinden çıkan suların çevreye ve alıcı ortamlara daha güvenli şekilde deşarj edilmesi sağlanıyor. Sistemle birlikte hem çevresel risklerin azaltılması hem de halk sağlığının korunmasına katkı sunulması hedefleniyor.

13 tesiste hayata geçirilecek

Yeni nesil dezenfeksiyon sistemi, ihtiyaç duyulan kloru tesis içerisinde yerinde üreterek dışarıdan kimyasal temin edilmesi ihtiyacını azaltıyor. Bu sayede kimyasal taşıma ve depolamadan kaynaklanabilecek riskler en aza indirilirken, işletme güvenliği de artırılıyor. Sistemin sürekli taze üretim yapması, dezenfeksiyonun daha etkin şekilde gerçekleştirilmesini sağlarken; ekonomik ve sürdürülebilir yapısıyla da öne çıkıyor. 13 atıksu arıtma tesisinde kurulması planlanan sistemlerin toplam sözleşme bedeli 275 milyon TL olurken, Marmaris Atıksu Arıtma Tesisi’nde devreye alınan ilk uygulama, projenin sahadaki önemli adımlarından biri olarak hayata geçirildi.