Muğla'da 27 milyon 300 bin çiçek üretildi: Bölge ekonomisine katkı sağlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin, bir kooperatif ve üç üreticiyle başlattığı alım garantili çiçek üretimi projesi, bugün 30 üretici ve çok sayıda seraya ulaşarak büyümeye devam ediyor. Proje kapsamında, yaz ve kış sezonlarına uygun olarak bugüne kadar 27 milyon 305 bin adet çiçek üretildi. Piyasa değeri yaklaşık 60 milyon TL olan bu çiçekler, 37 milyon TL maliyetle temin edilerek 23 milyon TL tasarruf sağlanarak yerli üreticilere de ekonomik katkı sunuldu.







13 Milyon çiçek üretildi, yerli üreticiye ekonomik destek sağlandı



Muğla’nın Köyceğiz ilçesine bağlı Beyobası Mahallesi’nde kadın emeğiyle üretilen alım garantili süs bitkileri, kentin cadde, sokak ve refüjlerini süsleyerek şehir estetiğine katkı sağlıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda bugüne kadar 13 milyon 754 bin adet çiçek satın alarak üreticilere önemli ölçüde ekonomik destek sağladı. Yerli üreticiye can suyu olan bu çiçekler, yalnızca Muğla’da değil; Antalya, Denizli, Isparta, Burdur ve Afyon gibi illerle birlikte ilçe belediyeleri tarafından da tercih edilmeye devam ediyor.





Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, alım garantili çiçek üretimi projesinin dayanışma temelli bir kalkınma modeli olduğunu belirterek Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, yerel kalkınmayı destekleyen, kadın emeğini önceleyen ve çevreye duyarlı üretim modellerini yaygınlaştırmaya devam edeceklerini, alım garantili çiçek üretimi projesiyle hem kent estetiğini güçlendirdiklerini, hem de üreticilere ekonomik katkı sunduklarını açıkladı.