GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMuğla Fethiye’de gökyüzündeki mor ve yeşil ışık dikkat çekti
HaberlerGündem Haberleri Muğla Fethiye’de gökyüzündeki mor ve yeşil ışık dikkat çekti

Muğla Fethiye’de gökyüzündeki mor ve yeşil ışık dikkat çekti

15.11.2025 - 01:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Gülgün AKYOKUŞ / FETHİYE (Muğla), DHA)

Muğla Fethiye’de gökyüzündeki mor ve yeşil ışık dikkat çekti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, gökyüzünde belirlen mor ve yeşil ışıklar dikkat çekti. Işıkların, güneşteki patlamaların etkisiyle meydana gelen güçlü jeomanyetik fırtına sonrası oluşan kuzey ışıkları olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Fethiye’nin Çiftlik Mahallesi semalarında akşam saatlerinde ortaya çıkan renkli ışıklar vatandaşların ilgisini çekti. Gökyüzünde beliren mor ve yeşil tonlar cep telefonlarıyla görüntülendi. Gökyüzündeki ışıkların, güneşteki patlamaların etkisiyle meydana gelen güçlü jeomanyetik fırtına sonrası oluşan kuzey ışıkları olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. (DHA)

Güncel Haberler

Çankırı'da otomobil belediyeye ait kamyona arkadan çarptı: 1’i bebek 3 yaralı
#Gündem

Çankırı'da otomobil belediyeye ait kamyona arkadan çarptı: 1’i bebek 3 yaralı

Muğla Fethiye’de gökyüzündeki mor ve yeşil ışık dikkat çekti
#Gündem

Muğla Fethiye’de gökyüzündeki mor ve yeşil ışık dikkat çekti

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde bir karakolda patlama meydana geldi
#Dünya

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde bir karakolda patlama meydana geldi