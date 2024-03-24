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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi partiden? 31 Mart Muğla yerel seçim sonuçları: İlçelerde hangi partiler kazandı? YSK Muğla aday listesi

Muğla yerel seçim sonuçları için geri sayım başladı. 31 Mart 2024 Pazar günü milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. Hızlı ve güvenilir sonuçlar gazetevatan'da takip edilebilecek. Oy kullanma saatinin bitmesinin ardından belediye başkanları, meclis üyeleri, belediye meclis üyelerine ait veriler açıklanmaya başlanacak. İl il, ilçe ilçe seçim sonuçlarını haberimizden takip edin. Muğla iline ait seçim sonuçları da bu ekrandan aktarılacak. 11 ilçenin olduğu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının kazanan aday, partisi ve aldığı oy oranı haberimizde olacak. İşte Yüksek Seçim Kurulu Muğla aday listesi

24.03.2024 - 11:17 |
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi partiden? 31 Mart Muğla yerel seçim sonuçları: İlçelerde hangi partiler kazandı? YSK Muğla aday listesi

31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde gözler merakla takip edilen Muğla seçim sonuçlarında olacak. Muğla Belediyesinin kazanan parti de araştırılmaya başlanacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi başkan adayları AK Parti'den Aydın Ayaydın, CHP'den Ahmet Aras, İYİ Parti'den Metin Ergun oldu. Muğla yerel seçim sonuçları sayfamızdan adayların oy yüzdelerini, geçersiz oy sayılarını, iş meclis üyelerinin oylarını takip edebileceksiniz. İşte Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları...

MUĞLA SEÇİM SONUÇLARI 2024

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2024 seçim sonuçlarının yanısıra sayfamızda Muğla ilçe seçim sonuçları da yer alacaktır. Muğla dahil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay secim.gazetevatan.com adresinde olacak.

Seçim yasakları saat 21:00'dan itibaren bitecek ve oy oranları açıklanmaya başlanacak.

 Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi partiden 31 Mart Muğla yerel seçim sonuçları: İlçelerde hangi partiler kazandı YSK Muğla aday listesi

MUĞLA’NIN İLÇELERİ

Merkez ilçeler:

Muğla'ın ilçeleri 11 tanedir.

Menteşe (Merkez ilçe)

Bodrum

Dalaman

Datça

Fethiye

Kavaklıdere

Köyceğiz

Haberin Devamı

Marmaris

Milas

Ortaca

Seydikemer

Ula

Yatağan

MUĞLA SEÇİM SONUÇLARINI BURAYA TIKLAYARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

MUĞLA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

AK Parti

Aydın Ağan Ayaydın

CHP

Ahmet Aras

İYİ Parti

Metin Ergun

DEM Parti

Yusuf Uludağ

 

Yeniden Refah

Mehmet Melih Tatlıcı

 

Zafer Partisi

Ünal Yiğit

 

Saadet

Cebrail Tümenci

 

HÜDA PAR

Kamuran Cengiz

 

DEVA Partisi

Muhsin Erdem

 

 

 

 

 

 

 

 

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi partiden? 31 Mart Muğla yerel seçim sonuçları: İlçelerde hangi partiler kazandı? YSK Muğla aday listesi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi partiden? 31 Mart Muğla yerel seçim sonuçları: İlçelerde hangi partiler kazandı? YSK Muğla aday listesi