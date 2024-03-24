Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi partiden? 31 Mart Muğla yerel seçim sonuçları: İlçelerde hangi partiler kazandı? YSK Muğla aday listesi
Muğla yerel seçim sonuçları için geri sayım başladı. 31 Mart 2024 Pazar günü milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. Hızlı ve güvenilir sonuçlar gazetevatan'da takip edilebilecek. Oy kullanma saatinin bitmesinin ardından belediye başkanları, meclis üyeleri, belediye meclis üyelerine ait veriler açıklanmaya başlanacak. İl il, ilçe ilçe seçim sonuçlarını haberimizden takip edin. Muğla iline ait seçim sonuçları da bu ekrandan aktarılacak. 11 ilçenin olduğu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının kazanan aday, partisi ve aldığı oy oranı haberimizde olacak. İşte Yüksek Seçim Kurulu Muğla aday listesi
31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde gözler merakla takip edilen Muğla seçim sonuçlarında olacak. Muğla Belediyesinin kazanan parti de araştırılmaya başlanacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi başkan adayları AK Parti'den Aydın Ayaydın, CHP'den Ahmet Aras, İYİ Parti'den Metin Ergun oldu. Muğla yerel seçim sonuçları sayfamızdan adayların oy yüzdelerini, geçersiz oy sayılarını, iş meclis üyelerinin oylarını takip edebileceksiniz. İşte Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları...
MUĞLA SEÇİM SONUÇLARI 2024
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2024 seçim sonuçlarının yanısıra sayfamızda Muğla ilçe seçim sonuçları da yer alacaktır. Muğla dahil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay secim.gazetevatan.com adresinde olacak.
Seçim yasakları saat 21:00'dan itibaren bitecek ve oy oranları açıklanmaya başlanacak.
MUĞLA’NIN İLÇELERİ
Merkez ilçeler:
Muğla'ın ilçeleri 11 tanedir.
Menteşe (Merkez ilçe)
Bodrum
Dalaman
Datça
Fethiye
Kavaklıdere
Köyceğiz
Marmaris
Milas
Ortaca
Seydikemer
Ula
Yatağan
MUĞLA SEÇİM SONUÇLARINI BURAYA TIKLAYARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
MUĞLA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
AK Parti
Aydın Ağan Ayaydın
CHP
Ahmet Aras
İYİ Parti
Metin Ergun
DEM Parti
Yusuf Uludağ
Yeniden Refah
Mehmet Melih Tatlıcı
Zafer Partisi
Ünal Yiğit
Saadet
Cebrail Tümenci
HÜDA PAR
Kamuran Cengiz
DEVA Partisi
Muhsin Erdem