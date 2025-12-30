GAZETE VATAN ANA SAYFA
30.12.2025 - 20:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUĞLA (İHA)

Muğla Bodrum’da maddi hasarlı kazanın kavgası büyük oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrası çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İki kadın arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde T.K. idaresindeki araç, geri geri manevra yaptığı sırada park halinde bulunan E.K.’ye ait araca çarptı. Kazada yaralanma yaşanmazken, araçlarda ufak bir maddi hasar oluştu. Kazanın ardından T.K.’nin arkadaşı S.M. ile E.K. ve E.K.’nin kızı A.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir anda kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin gelmesiyle iki taraf birbirinden şikayetçi oldu. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

