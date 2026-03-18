Muğla Bodrum semalarında 18 mart mesajı: Dev Türk bayrağıyla anlamlı uçuş

Bodrum'da yaşayan yamaç paraşütü ve paramotor pilotu Seyfi Çağlar Özgül, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yılı kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Gümbet Değirmenler mevkisinde hazırlıklarını tamamlayan Özgül, paramotoruna bağladığı Türk bayrağıyla havalandı. Yaklaşık 45 dakika süren uçuşta Bodrum Kalesi, Kumbahçe ve Gümbet hattında süzülen Özgül, gökyüzünde açtığı dev bayrakla görsel şölen sundu. Sahil şeridinde bulunan çok sayıda kişi, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

"Çanakkale'de yaşananları görünce daha iyi anladım"

Uçuş öncesi konuşan Özgül, etkinliğin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, "Bugün Bodrum semalarında bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Askerliğimi Çanakkale'de yaptım. Orayı gördükten sonra bu ülkenin hangi şartlarda kazanıldığını daha iyi anladım. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize minnettarız. Bu anlamlı günde gökyüzünde bayrağımızı açarak onları anmak istedik" dedi.