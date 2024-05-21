İran'da yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri, dünya gündeminin yakın takibinde. Adı geçen isimlerden biri de Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney. Mücteba Hamaney'in kim olduğu, siyasi kariyeri araştırılıyor. Peki, Mücteba Hamaney kimdir, mücteba ne demek? İran Cumhurbaşkanı kim olacak?

Mücteba Hamaney kimdir?

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümüyle birlikte gündeme geldi.

85 yaşındaki Ayetullah Ali Hamaney'in halefi olarak görülen Reisi'nin ölümünden sonra, en güçlü adaylardan biri olarak Mücteba Hamaney öne çıktı.

55 yaşındaki Mücteba Hamaney, Ayetullah Ali Hamaney'in ikinci oğludur. "Perde arkasında" önemli bir nüfuzu olduğuna inanılan Mücteba, babasının ardından İran'ın dini lideri olabilecek en güçlü adaylardan biri olarak görülüyor. ABD medyasındaki haberlerde, Mücteba'nın hükümette resmi bir pozisyonu olmadığı ve geniş bir destek tabanına ihtiyaç duyduğu vurgulanıyor. Bu durumda, Mücteba'nın dini lider olarak atanması, hem iç hem de dış politikada önemli yankılar uyandırabilir.

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