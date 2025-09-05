Mucize kurtuluş! 6 yaşındaki çocuk açık denizde hayata böyle tutundu

GAZETE VATAN ANA SAYFA
05.09.2025 - 07:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Mersin'de denizde bin 200 metre açığa sürüklenen 6 yaşındaki çocuk, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı, o anlar kameraya yansıdı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada:" Mezitli ilçesinde denizde mahsur kalan Y.Ö. isimli çocuğumuz sağlıklı bir şekilde kurtarılmıştır.

Babasıyla birlikte can yeleğiyle denize giren 6 yaşındaki Y.Ö.’nün açık denize sürüklenmesi üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından çocuğumuz denizin yaklaşık 1 200 metre açığında sağ salim kurtarılmıştır" denildi.

Öte yandan 6 yaşındaki çocuğun sağlık kontrollerinin yapıldığı ve herhangi bir problemi olmadığı belirlenirken ailesine teslim edildiği bildirildi.

