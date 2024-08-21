Mücella ne demek, Mücella isminin anlamı nedir? İşte TDK’ya göre Mücella’nın anlamı

Kanal D'nin yayınlandığı döneme damga vuran dizisi 'Öyle Bir Geçer Zaman ki'de hayat verdiği 'Caroline' karakteriyle şöhreti yakalayan Wilma Elles, sunuculuk yaptığı bir etkinlikte Türk vatandaşı olduğunu açıklayarak; "İsmim Mücella oldu. Aslında söylemeyi hiç düşünmüyordum" dedi.

Mücella ne demek, Mücella isminin anlamı nedir?

Mücella kelimesi etimolojik olarak ''tecliye'' sözcüğünden türetilmiş durumdadır. Arapçada cilalı, cilalanmış anlamında kullanılan bir sözcük olmaktadır. ''Mücella mermerler her zaman daha fazla ilgi görür'' denildiğinde burada mermerin cilalı oluşundan bahsedilir.

TDK'ye göre Mücella Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Mücella kelimesi TDK'ye göre sözlük anlamı parlak, cilalı ve cilalanmış demektir. Ayrıca Mücella kelimesi isim olarak da kullanılmaktadır.

Mücella İsminin Anlamı

Mücella kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup Kuran'da geçmemektedir. Mücella ismi kız çocuklarına verilen isimlerden biridir. TDK' ye göre olduğu gibi isim olarak da parlatılmış, parlak, cilalı gibi manalarda kullanılmaktadır.

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