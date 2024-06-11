MSÜ pasif ne demek, başvuru sonucu pasif ne anlama geliyor? MSÜ 2024 tercih sonucu pasif nedir?

MSÜ sonuçları açıklandı. Milli Savunma Üniversitesi pasif nedir? sorularının yanıtları adaylar tarafından merak ediliyor.

MSÜ PASİF NE DEMEK?

Milli Savunma Üniversitesi sınavında aldığınız puana göre yerleştirme yapılıyor. Tercih sonuçları sorgulamasında "Tercih Ettiğiniz Kontenjan Türünden Kontenjana Giremediniz" uyarısını aldıysanız ve Başvuru Durumunda Kırmızı Pasif yazısı var ise, üniversiteyi kazanamamışsınız anlamına geliyor.