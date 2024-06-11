MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman 2024? MSÜ tercih sonuçları açıklandı: MSÜ ikinci seçim aşamaları ne zaman? MSÜ seçim aşamaları 2024 takvimi

MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman 2024? MSÜ tercih sonuçları açıklandı. Adaylar, MSÜ yerleştirme sonuçlarını Personeltemin ekranı üzerinden görüntüleyebilecek. Yerleştirme işlemlerinde adayın Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu tercihleri ayrı ayrı değerlendirilecek.

MSÜ 2024 TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar yerleştirme sonuçlarına personeltemin.msg.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

MSÜ tercih sonuçları açıklandığı zaman personeltemin.msb.gov.tr adresinden ilan edildi. Sonuçların ardından MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları askeri öğrenci temin faaliyeti kapsamında 2'nci seçim aşamaları gerçekleştirilecek

MSÜ 2. SEÇİM AŞAMASI NE ZAMAN 2024?

Sonuçlar ile birlikte Milli Savunma Üniversitesi 2024 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması tarihleri netlik kazanacak. Geçtiğimiz yıl ikinci seçim aşamaları hava harp okulları için 5-12 Temmuz, diğer harp okullar için 12-26 Temmuz tarihleri arasında yapıldı.