MSB: Son 1 haftada 114 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savuma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlığın konferans salonunda, haftalık faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, 12 Ocak'ta Irak'ın kuzeyindeki saldırılarda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Aktürk, söz konusu saldırıların ardından, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla toplam 114 hedefin imha edildiğini belirterek, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan kahraman Mehmetçik, çatışmalar, ateş destek vasıtaları ve hava harekatları ile bölgede toplam 81 teröristi etkisiz hale getirmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir. Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 768 terörist etkisiz hale getirilmiş, değişik çaplarda toplam 1887 silah ve 794 bin 661 mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 588 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 850 mağara/sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir. Böylece, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 114'ü son 1 haftada olmak üzere, 1 Ocak 2023'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 396'ya ulaşmıştır" diye konuştu.

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Aktürk, teröristlerin Türkiye ve bölge için tehdit olmaktan çıkana kadar bu mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

'SON 1 HAFTADA 27 TACİZ VE SALDIRI GERÇEKLEŞTİ'

Suriye'deki harekat alanlarına saldırı ve taciz girişimlerinin de devam ettiğini bildiren Aktürk, bu saldırılara gerekli karşılığın verildiğini aktararak, "Nitekim, son 1 haftada 27 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, anında ve misliyle verilen karşılıkla 41 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 1 Ocak 2023'ten itibaren gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 560'a, etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1605'e ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

'8 BİN 723 KİŞİ, HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ'

Hudutlarda alınan tedbirlerle yasa dışı geçişlere yönelik mücadelenin sürdürüldüğünü belirten Aktürk, "Teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemiyle korunan hudutlarımızda, son 1 haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 159 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 6'sı FETÖ, 4'ü PKK/YPG olmak üzere 10'u terör örgütü mensubudur. 5 bin 138 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, 2024 yılı başından bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 307'ye yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 8 bin 723 olmuştur" dedi.

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İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Aktürk, Filistin meselesinin adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgede kalıcı barışın mümkün olmayacağını belirtti. Aktürk, Gazze'ye bugüne kadar Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 17 uçakla 239 tondan fazla insani yardım malzemesinin gönderildiğini, Türkiye'ye getirilen Gazzeli sayısının ise 715 olduğunu kaydetti.

'TCG DERYA 19 OCAK'TA HİZMETE GİRECEK'

Aktürk, milli silah sistemleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkan ve kabiliyetlerinin her geçen gün daha da arttığına dikkat çekerek, "Bu çerçevede, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca çeşitli miktarlarda Orta Menzilli Tanksavar Silahı (OMTAS) ve Uzun Mesafe Akustik Sistemi'nin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. TSK'nın milli ağır torpidosu Akya, milli seyir füzesi Atmaca ve hava savunma atış kontrol sistemi Sapan'a ilişkin Savunma Sanayi Başkanlığı'nda düzenlenen toplantı ve imza törenine Sayın Bakanımız tarafından katılım sağlanacaktır. İstif Sınıfı Fırkateyn Projesi'nin ilk gemisi TCG İstanbul Fırkateyni, denizde ikmal ve muharebe destek gemisi TCG Derya, lojistik destek gemisi TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi ve Marlin insansız deniz aracının hizmete giriş töreni, 19 Ocak'ta Yalova'da icra edilecektir" diye konuştu.

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'PENÇE SERİSİ HAREKATLARDA 1689 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Öte yandan, bakanlık kaynakları, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe serisi harekatlarındaki son duruma ilişkin bilgiler paylaştı. Kaynaklar, Suriye'de yuvalanan PKK/PYD ile DEAŞ terör örgütü tarafından henüz Suriye'nin kuzeyindeki harekatlar icra edilmeden önce, sınırlara yönelik 1546 adet füze ve havan saldırısı yapıldığını, bu saldırılarda da 600'den fazla vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1000'den den fazla vatandaşın da yaralandığını hatırlattı. Kaynaklar, teröristlerin döşediği mayın ve el yapımı patlayıcılarla çok sayıda asker, emniyet mensubu ve sivil vatandaşın şehit edildiğini belirtti. Tüm bu gelişmeler neticesinde terör tehdidinin kaynağında yok edilmesi stratejisi kapsamında Irak'ın kuzeyinde Pençe serisi harekatların başlatıldığını aktaran kaynaklar, 17 Nisan 2022'de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile Irak sınırının emniyetinin ileriden tesis edildiğini bildirdi. Kaynaklar, Pençe serisi harekatları süresince Irak'ın kuzeyinde 1689 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 5 bin 23 mayın/el yapımı patlayıcının temizlendiğini, 2 bin 477 mağara ve sığınağın da kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi. PKK'nın bu harekatlarla ağır bir şekilde tahribata uğradığını kaydeden bakanlık kaynakları, PKK'nın mevcut durumu aşmak maksadıyla harekat alanlarını öncelikli hedef haline getirdiğini belirtti.

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Bakanlık kaynakları, sınır ötesindeki üs bölgelerinde tahkimatın yetersiz olduğu iddialarına da cevap verdi. Kaynaklar, en zor hava ve arazi şartlarında icra edilen operasyonlarda, Mehmetçik'in ileri seviye teknoloji silah, teçhizat ve sistemle donatıldığını, her türlü arazi ve iklimde görev yapacak şekilde eğitildiğini ve 2 bin metre rakımın üzerinde harekat icra edecek şekilde ikmal, iaşe ve barınma imkanlarının sağlandığını belirtti.

'SON 3 AYDA, 452 HEDEF HAVA HAREKATLARI İLE VURULDU'

Bakanlık kaynakları, hava harekatlarının terör saldırılarından sonra yapıldığı iddialarına ilişkin de son 3 aylık sürede, günlük ortalama 5 hedefe tekabül edecek şekilde toplam 452 hedefin hava harekatlarıyla vurulduğunu, buna ilave olarak 99 terör hedefinin ise ani hava harekatı, 36 terör hedefine SİHA atışı icra edildiğini aktardı. Şehit haberlerinden sonra TSK'nın yürüttüğü mücadelenin eleştirildiği açıklamalara yönelik ise kaynaklar, 20-30 yıl önce terörle mücadele konusunda yapılanların tekrar gündeme getirilerek bugün yapılanların eleştirilmesinin ve uygulanan stratejinin yanlış olduğunun ispat edilmeye çalışılmasına anlam verilemediğini bildirdi. Bakanlık kaynakları, yeni bir kara harekatı yapılıp yapılmayacağına ilişkin ise, TSK'nın ihtiyaç olan yer ve zamanda bugüne kadar yaptığı gibi bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağını bildirdi. (DHA)