MSB: PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli. Pençe-Kilit ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimli ve kararlıyız" denildi.

Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli!



Pençe-Kilit ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Terörü kaynağında kurutmakta azimli ve kararlıyız…#MSB pic.twitter.com/sKnfM2KPuo — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 2, 2022