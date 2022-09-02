MSB: PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
02.09.2022 - 14:03 | | DHA
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli. Pençe-Kilit ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimli ve kararlıyız" denildi.
Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 2, 2022
Pençe-Kilit ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimli ve kararlıyız…#MSB pic.twitter.com/sKnfM2KPuo