GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemMSB: PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
HaberlerGündem Haberleri MSB: PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL

MSB: PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

02.09.2022 - 14:03 | | DHA
MSB: PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli. Pençe-Kilit ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimli ve kararlıyız" denildi.

GÜNCEL HABERLER

EYT'de son dakika! Formül ortaya çıktı: Prim ve yaş

EYT'de son dakika! Formül ortaya çıktı: Prim ve yaş

Bakan Çavuşoğlu: Elimizden gelenini en iyisini yapıyoruz

Bakan Çavuşoğlu: Elimizden gelenini en iyisini yapıyoruz

Bakan Varank ve Bakan Özer, OSB'lerde Okul Öncesi Eğitim Kurumu Açılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı

Bakan Varank ve Bakan Özer, OSB'lerde Okul Öncesi Eğitim Kurumu Açılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı