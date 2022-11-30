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MSB, Pençe-Kilit Operasyonu'ndan görüntü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'ndan görüntü paylaşılarak, "Kahraman komandolarımız; zorlu bir araziye sahip olan Zap'ta, PKK'lı teröristlerin inlerine işte böyle giriyor" denildi.

30.11.2022 - 14:31 | | DHA
MSB, Pençe-Kilit Operasyonu'ndan görüntü paylaştı

MSB'nin Twitter'daki hesabından, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu'na ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.

Görüntüyle birlikte yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız; zorlu bir araziye sahip olan Zap'ta, PKK'lı teröristlerin inlerine işte böyle giriyor. Korkusuzca ve fedakarca teröristlerin kökünü kazımaya devam eden kahramanlarımıza selam olsun" denildi.

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