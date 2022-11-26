MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'nca Irakın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
26.11.2022 - 11:12 |
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Şehitlerimiz için, milletimiz için, bu aziz vatan için bıkmadan, yorulmadan mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irakın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 7 PKKlı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.