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MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca Irakın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

26.11.2022 - 11:12 |
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Şehitlerimiz için, milletimiz için, bu aziz vatan için bıkmadan, yorulmadan mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irakın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 7 PKKlı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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