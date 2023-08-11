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MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

11.08.2023 - 10:45 |
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiklerimizi şehit eden hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha havadan düzenlenen operasyon ile etkisiz hale getirildi. Böylece dünden bu yana bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi. Teröristler, hangi deliğe girerlerse girsinler kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar" denildi.

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