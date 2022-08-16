MSB duyurdu: Ukrayna'dan 5 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan tahıl sevkiyatına ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; 2’si Yuzhny, 3’ü Çernomorsk’tan olmak üzere toplam 5 gemi mısır ve buğday yüklü olarak Ukrayna limanlarından çıkış yaptı. Ayrıca Ukrayna limanlarına gidecek olan 4 gemi de bugün Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetlenecek." denildi.