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MSB duyurdu: Ukrayna'dan 5 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan tahıl sevkiyatına ilişkin yapılan açıklamada, Ukrayna'dan mısır ve buğday yüklü 5 geminin daha yola çıktığını belirtildi.

16.08.2022 - 09:49 |
MSB duyurdu: Ukrayna'dan 5 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan tahıl sevkiyatına ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; 2’si Yuzhny, 3’ü Çernomorsk’tan olmak üzere toplam 5 gemi mısır ve buğday yüklü olarak Ukrayna limanlarından çıkış yaptı. Ayrıca Ukrayna limanlarına gidecek olan 4 gemi de bugün Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetlenecek." denildi.

 

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