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MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

03.09.2022 - 11:54 | | ANKARA, (DHA)
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan teröristlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nce etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriyenin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPGli terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz" denildi. (DHA)

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