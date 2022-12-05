MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
05.12.2022 - 12:10 | | ANKARA,(DHA)
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.