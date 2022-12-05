GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL

MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

05.12.2022 - 12:10 | | ANKARA,(DHA)
MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.

GÜNCEL HABERLER

Tek yumurta ikizi kardeşler aynı erkekle evlendi!

Tek yumurta ikizi kardeşler aynı erkekle evlendi!

Tezgahlardaki yerli hamsiye ilgi arttı! Kilo fiyatı açıklandı

Tezgahlardaki yerli hamsiye ilgi arttı! Kilo fiyatı açıklandı

Taciz ettiği kadını araçla sürükleyerek yaralayan sanığa 10 yıl 4 ay hapis

Taciz ettiği kadını araçla sürükleyerek yaralayan sanığa 10 yıl 4 ay hapis