Motorine tarihi zam kapıda: Litre fiyatı 90 TL'yi aşacak, depo maliyeti rekor kıracak!

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Beklenen tarifeye göre, motorinin litre fiyatına 8,24 TL zam yansıtılması öngörülüyor.

MOTORİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

3 Eylül Perşembe gününü 4 Eylül Cuma gününe bağlayan gece, yani 4 Eylül Cuma saat 00.01 itibarıyla geçerli olması beklenen bu artışla birlikte akaryakıt tabelaları baştan aşağı değişecek.

ANKARA VE İZMİR'DE MOTORİN 90 TL'Yİ AŞACAK

Peş peşe gelen zamların ardından pompaya yansıyacak bu son dev artışla birlikte büyükşehirlerde motorin fiyatları tarihte ilk kez 90 TL eşiğini geride bırakacak. Yapılan hesaplamalara göre zam sonrası ortalama akaryakıt pompa fiyatlarının şu seviyelere yükselmesi bekleniyor:

İstanbul (Avrupa Yakası): ~89,32 TL

Ankara: ~90,73 TL

İzmir:~90,71 TL

50 LİTRELİK DEPONUN MALİYETİ 412 TL BİRDEN ARTACAK

Uluslararası petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik sürücülerin omzundaki yükü her geçen gün artırıyor. 8,24 TL'lik dev zammın ardından hususi veya ticari araç sahiplerinin yakıt giderleri katlanacak. Yapılan hesaplamalara göre, standart 50 litrelik bir motorin deposunun dolum maliyeti bir gecede 412 TL artış gösterecek.

Sürücüler ve nakliye sektörü temsilcileri yeni tarife resmiyet kazanmadan araçlarını doldurmak için akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluşturmaya hazırlanırken, güncel akaryakıt fiyatları ve olası son dakika değişiklikleri anbean takip ediliyor.