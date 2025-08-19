Mor bahçelerde hasat başladı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
19.08.2025 - 20:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bulunan Adnan Menderes Yaşam Parkı'ndaki lavanta bahçesinde hasat dönemi başladı.

2020 yılında 2 bin metrekarelik alana dikilen lavantalar, hem Gediz'e görsel bir zenginlik katıyor hem de çeşitli ihtiyaçları karşılıyor. Gediz Belediyesi personeli tarafından her yıl temmuz ve ağustos aylarında düzenli olarak gerçekleştirilen hasatla toplanan lavantalardan yağ, koku ve süs eşyaları yapılıyor. Elde edilen bu ürünler, belediye tarafından özel günlerde vatandaşlara hediye ediliyor. "Mor bahçe" olarak da anılan lavantalar, yaydığı huzur veren kokusu ve göz alıcı mor rengiyle ilçe sakinlerinin büyük beğenisini topluyor.

