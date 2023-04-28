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MİT’ten yurt dışı operasyonu! PKK'lı Rasim Akyol yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensubu firari Rasim Akyol, MİT’in yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

28.04.2023 - 11:04 | | DHA
MİT’ten yurt dışı operasyonu! PKK'lı Rasim Akyol yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı’nca yapılan çalışmalar neticesinde; Avrupa’ya kaçma arayışında olan Rasim Akyol, yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin ardından Emniyet güçlerine teslim edildi.

Hakkında “Silahlı Terör Örgütlerine Silah Sağlama” suçundan 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Rasim Akyol’un, 2018 yılında Hatay’da 25 kg patlayıcı madde ile yakalanan eylem hazırlığı içerisindeki PKK/KCK mensuplarına, yardım ve yataklık eden grup içerisinde yer aldığı öğrenildi.

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