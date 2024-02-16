MİT'ten Suriye'de operasyon! 10 şehidin faili etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2006'da İran'da terör örgütü PKK'ya katılan Fatma Sakana, 2010-2012 yıllarında Şırnak kırsalında faaliyet yürüttü.

PKK'nın 2 Eylül 2012'de Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 10 askeri şehit ettiği saldırının faillerinden olan Sakana, daha sonra Suriye ve Irak'ta örgütün sözde sorumluları arasında yer aldı.

Sakana'nın, PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan ile faaliyet yürüttüğü belirlendi. Son olarak Suriye'nin Kamışlı şehrinde bulunduğunu tespit edilen terör örgütün sözde sorumlularından Sakana, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.