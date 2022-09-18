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MİT'ten Suriye'de nokta operasyonlar: Kırmızı bültenle aranan terörist öldürüldü

MİT'in Suriye'de düzenlediği iki operasyonda, terör örgütü PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz'ün de arasında olduğu 5 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi.

18.09.2022 - 09:51 | | İHA
MİT'ten Suriye'de nokta operasyonlar: Kırmızı bültenle aranan terörist öldürüldü

Edinilen bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Suriye’de Silahsız İnsansız Hava Aracı (SİHA) destekli düzenlediği iki ayrı operasyonda kırmızı bültenle aranan 5 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilenlerden birisinin örgütün sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz olduğu öğrenildi.

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