MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Terörist İpek Demir yakalayarak Türkiye'ye getirdi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde sorumlularından "Çavre Gever" kod adlı İpek Demir'i Aynularap'ta düzenlediği operasyonla yakaladı.

Türkiye'ye getirilen Demir'in, örgüte 2010'da Hakkari'de katıldığı ve yaklaşık 7 yıl Zap, Hakurk, Avaşin, Sincar bölgelerinde faaliyet yürüttüğü, 2017'de de terör örgütü tarafından Suriye'ye gönderildiği öğrenildi.