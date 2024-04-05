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MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Terörist İpek Demir yakalayarak Türkiye'ye getirdi

MİT, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG sözde sorumlularından İpek Demir'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

05.04.2024 - 15:10 |
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Terörist İpek Demir yakalayarak Türkiye'ye getirdi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde sorumlularından "Çavre Gever" kod adlı İpek Demir'i Aynularap'ta düzenlediği operasyonla yakaladı.

Türkiye'ye getirilen Demir'in, örgüte 2010'da Hakkari'de katıldığı ve yaklaşık 7 yıl Zap, Hakurk, Avaşin, Sincar bölgelerinde faaliyet yürüttüğü, 2017'de de terör örgütü tarafından Suriye'ye gönderildiği öğrenildi.

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MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Terörist İpek Demir yakalayarak Türkiye'ye getirdi

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Terörist İpek Demir yakalayarak Türkiye'ye getirdi