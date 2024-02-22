MİT'ten Suriye'de kritik operasyon! PKK/YPG'nin sözde sorumlusunu Murat Ateş Kamışlı'da etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; 2014 yılında Avrupa'dan terör örgütü PKK'ya katılan 'Renas Amed' kod adlı Murat Ateş, Irak'ın Kandil, Avaşin ve Gare bölgelerinde silahlı faaliyet yürüttü. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik gerçekleştirilen sızma eylemlerinde de yer alan Ateş, 2016 yılında Suriye'ye geçti. Ateş, 2017'de örgüt üst yönetimi tarafından Suriye'nin Kamışlı bölgesinde PKK/YPG sözde Lojistik ve Maliye Sorumluluğu görevine getirildi. 2020-2023 arasında Suriye'nin Kesra bölgesinde sözde Lojistik Sorumlusu oldu. 2024 itibarıyla PKK/YPG sözde Cezire bölgesi Askeri Hastaneler Maliye Sorumlusu olarak faaliyet gösteren terörist, görevi kapsamında örgütün yasa dışı para trafiğini yöneten kişiler arasında yer aldı. MİT'in görevlendirdiği özel ekip ile uzun süredir yakından takip edilen Ateş, Kamışlı bölgesinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.