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MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu

MİT'in Suriye'nin Kuzeyindeki Fırat kalkanı harekatı bölgesindeki operasyonlarıyla 11 DEAŞ'lı terörist yakalandı.

19.11.2022 - 11:42 |
MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu

DEAŞ unsurları tarafından Suriye’de misafirhane olarak kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde örgüt unsurlarının da yer aldığı 3 örgüt evi Suriye Milli Ordusu (SMO) ve MİT’in çalışmaları neticesinde tespit edildi.

MİT’in istihbarı ve operasyonel desteğiyle SMO’ya bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekatı alanında operasyonlar düzenlendi.

Bu operasyonlar neticesinde 11 DEAŞ mensubu yakalandı, çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.

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