MİT'ten Süleymaniye'de kritik operasyon! Rojda Bilen etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; MİT'in istihbarat ağı aracılığıyla PKK/KCK'lı 'Bişeng Brüsk' kod adlı Rojda Bilen'in Irak-İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yer tespitinin ardından düzenlenen nokta operasyonu ile Rojda Bilen, Irak'ın Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildi. Rojda Bilen hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranma kaydı bulunuyordu. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alıyordu.

Aslen Şırnak Cizreli olan Rojda Bilen, 1988'de İsviçre'nin Lozan kentinde doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gördü. 2009 başlarında örgüte müzahir parti faaliyetlerinde yer almaya başladı. Parti teşkilatları aracılığıyla 2011 yılında PKK/KCK'ya katıldı. Bilen, örgüt içerisinde Kandil, Gara, Suriye, Mahmur gibi bölgelerde faaliyet gösterdi. PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması içerisinde önemli bir konumda bulunan Rojda Bilen, örgütün sözde gençlik topluluğu yapısındaki tüm kadın teröristlerin faaliyetlerinde birinci derecede sorumluydu. Bilen'in, terör örgütüne katılım yapacak gençleri tespit ve teşvik ettiği, ideolojik propaganda ile maniple ettiği ve Türkiye'deki sözde gençlik yapılanması mensuplarına eylem amaçlı talimatlar ilettiği belirlendi.

Haberin Devamı