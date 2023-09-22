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MİT'ten Sincar'da nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde asayiş sorumlusu Halid Reşo Kasım'ı Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesinde etkisiz hale getirdi.

22.09.2023 - 09:58 |
MİT'ten Sincar'da nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) PKK/KCK-YBŞ'nin sözde Sincar asayis sorumlusu Dindar Avesta kod adlı Halid Reşo Kasım'ı Irak’ın Sincar kentinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Sincar Bölgesinde yürütülen çalışma neticesinde teröristin bulunduğu noktayı tespit eden MİT, terörist, hakkında bilgi topladı. Bir süre, örgüte adam kazandırma ve eğitim faaliyetlerini organize eden terörist Kasım'ın ayrıca, MİT'in bölgedeki faaliyetlerinin engelenmesine yönelik çaba içerisinde olduğu istihbaratı da alındı.

En uygun anda operasyon için düğmeye basıldı

MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla terörist Kasım, korumalarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Terörist Halid Reşo Kasım, PKK’ya 2014 yılında katıldı. Örgüte katılım sağlamasından bu yana Irak/Sincar bölgesinde faaliyet gösterdi. PKK'nın sözde özel kuvvet mensuplarına Sincar bölgesinde eğitimler vermesinin yanı sıra aynı dönem zarfında örgüte eleman kazandırma faaliyetleriyle ilgilenen birimin sözde sorumluluğunu da yürüttü. Son olarak PKK/KCK-YBŞ’nin sözde Sincar genel asayiş sorumlusu olarak faaliyet yürüttü ve Sincar’da PKK taraftarı olmayan birçok sivili sorgulayarak infaz etti.

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