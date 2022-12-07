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MİT'ten operasyon: PKK/YAT sözde Cezire Sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT tarafından, Suriye'de düzenlenen operasyonda PKK/YAT sözde Cezire bölge sorumlusu Roj Habur kod adlı Ciwana Heso etkisiz hale getirildi.

07.12.2022 - 10:07 |
MİT'ten operasyon: PKK/YAT sözde Cezire Sorumlusu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca Suriye'nin kuzeyinde düzenleen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Heso, özel askeri eğitimlerini Suriye'de bulunan ABD güçlerinden almıştı.

Geçmişte PKK/YPG'nin suikast eğitimlerini verdiği Dilovan akademisi kadın sorumlusu olarak faaliyet yürüten terörist, Türkiye'ye eylem gerçekleştirecek kadroları eğitiyordu. Terörist Heso'nun eğittiği örgüt mensupları, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi ile Mardin, Şırnak hattında görevli güvenlik güçlerimize karşı taciz ve saldırıları gerçekleştiriyordu.

Faaliyetleri dolayısıyla MİT'in hedef listesine giren terörist, sızdırılan saha ajanları tarafından takibe alındı, uzun süre izlenen terörist en uygun zamanda gerçekleştirilen operasyon neticesi korumaları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

YAT, PKK'nın Suriye'deki özel güç birliği olarak faaliyet yürütüyor ve sınır hattındaki güvenlik güçlerimize sızma, pusu ve bunun gibi eylemleri organize ediyor.

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