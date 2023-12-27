MİT'ten nokta operasyon: Zeynep Eyver etkisiz hale getirildi

MİT, İran-Irak sınırındaki kadın teröristlerin faaliyetlerinden birinci derecede sorumlu olan sözde kadın savunma güçleri komutanı 'Aryen Are' kod adlı Zeynep Eyveri'nin, Irak'ın Süleymaniye kırsalındaki Pencevin bölgesinde bulunduğunu tespit etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki askeri üslerine yönelik eylem planlamalarında bulunan Zeynep Eyveri, harekete geçemeden etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları, MİT'in önümüzdeki süreçte de terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde Irak'ta ve Suriye'de nokta operasyonlarına devam edeceğini bildirdi. (DHA)