MİT'ten nokta operasyon! Terörist Yaşar Çekik etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/YPG’nin sözde Şehba Bölge Sorumlusu Yaşar Hakkari kod Yaşar Çekik’i Suriye/Tel Rıfat’ta etkisiz hale getirdi.

KIRMIZI LİSTEYE NOKTA OPERASYON

Terörist Yaşar Çekik, Türkiye, Irak ve Suriye’de Türk güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirdiği terör eylemleri sebebiyle İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi Kırmızı Kategori’de yer alıyordu. Ayrıca İnterpol tarafından da kırmızı bültenle aranıyordu.

PKK/YPG’li Çekik, MİT’in de öncelikli hedef listesindeydi. Terörist Çekik, MİT tarafından uzun süredir takip ediliyordu. MİT’in istihbarat ağı sayesinde, ÇEKİK’in bir dönem birlikte sözde Cezire Bölge Sorumluluğu yürüttüğü ve kırmızı listede yer alan Orhan Bingöl kod Ali Dinçer’in MİT tarafından etkisiz hala getirilmesi sonrasında görev yerinin değiştirildiği tespit edildi. Örgüt, Yaşar Çekik’i Şehba Bölgesi’nde görevlendirildi.

MİT’in istihbari çalışmaları sonrasında terörist Çekik’in Şehba Bölgesi’ne geçtiğinin öğrenilmesi ile operasyon planı yapıldı.

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PKK/YPG’li Yaşar Çekik’in etrafında yer alan MİT ajanları teröristin hareketlerini anlık olarak merkeze aktardı. Operasyona uygun ortamın oluşması üzerine düğmeye basıldı. Yaşar Hakkari kod Yaşar Çekik Suriye Tel Rıfat’ta MİT’in gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT, ÇUKURCA EYLEMLERİNİN İNTİKAMINI ALDI

Yaşar ÇEKİK, örgüte katıldığı 1993 yılından bu yana pek çok eyleme katıldı: