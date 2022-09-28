MİT'ten nokta operasyon! Sabah Oğur etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan Şilan Emgihan kod adlı Sabah Oğur’un Irak alanından Suriye alanına geçtiği tespit edildi.

Orman yangını eylemlerinden de sorumlu olan PKK/KCK'lı Sabah Oğur, MİT'in Suriye'nin Halep kentindeki operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Terörist Oğur’un Türkiye, Irak ve Suriye’de sorumlu düzeyde faaliyet gösteren eylemlerde yer alan ayrıca Terör örgütünün Türkiye’deki şehir yapılanmalarından sorumlu olan Ateşin Çocukları İnsiyatifi Yapılanması’nda sorumlu düzeyde çalışmalar yürüterek örgüte yeni kadrolar kazandıran isim olduğu belirlendi.