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MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Aynularab sorumlusu 'Kendal Ermeni' kod adlı Şahin Tekintanğaç'ı etkisiz hale getirdi.

24.07.2022 - 09:38 | | DHA
MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu öldürüldü

MİT, yurt içindeki faaliyetleri nedeniyle uzun süredir aranan 'Kendal Ermeni' kod adlı Şahin Tekintanğaç'ı 20 Temmuz'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Tekintanğaç'ın, uzun yıllar Ağrı, Kars, Bilgöl, Bitlis bölgelerinde terör faaliyeti yürüttüğü belirlendi. Öte yandan Suriye'ye yönelik muhtemel sınır ötesi harekat öncesi; terör örgütü için stratejik öneme sahip Aynularab bölgesinde yapılan bu operasyonun büyük etki yarattığı belirtildi. Ayrıca operasyonun muhtemel harekat öncesi terör örgütündeki çözülmeleri hızlandıracağı güvenlik kaynaklarınca değerlendirildi. 

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