MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirdi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2004 yılında PKK/KCK terör örgütüne katılan ve hakkında aranma kaydı bulunan 'Tekoşin Cizre' kod adlı Ayşe Arslan, geçmiş dönemde yurt içinde, 2014 yılında ise terör örgütünün Suriye kolu olan PYD/YPG içinde faaliyet gösterdi.

MİT, PKK/KCK'nın Hakurk alanındaki örgütlenme sorumluluğunu yürüten Arslan'ın etkisiz hale getirilmesi için çalışma başlattı. Saha ajanları, Arslan'ın Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta bulunduğu yeri tespit etti. Ayrıca MİT'in istihbarat ağı ve saha ajanları aracılığıyla, terörist Arslan'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerine yönelik bir eylem için toplantı hazırlığında olduğu belirlendi. Bunun üzerine Arslan, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.