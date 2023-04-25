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MİT'ten nokta operasyon: PKK'lı terörist Mehmet Sarı etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye Kamışlı'da düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka sorumlularından Mehmet Sarı etkisiz hale getirildi.

25.04.2023 - 09:53 |
MİT'ten nokta operasyon: PKK'lı terörist Mehmet Sarı etkisiz hale getirildi

ürkiye’deki örgütsel eylemlere katılmasının ardından 2014’te Suriye alanına geçen Mehmet Sarı'nın son olarak PKK’nın lider kadrosu ile irtibatlı bir şekilde Rakka alanında üst düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Mehmet Sarı'nın Kamışlı’daki faaliyetlerini takibe alarak operasyon için uygun zamanı bekledi.

PKK/YPG mensubu Baran Kurtay kod adlı Mehmet Sarı, Suriye Kamışlı bölgesinde 14 Nisan 2023 tarihinde MİT’in özel ekibi tarafından düzenlenen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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