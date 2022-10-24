MİT'ten nokta operasyon! Eyyüp Yakut etkisiz hale getirildi

MİT, Türkiye'de gösterdiği faaliyetler ve Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik eylemleri nedeniyle 'Amed Dorşin' kod adlı terörist Eyyüp Yakut'u hedef listesine aldı. Yeri ve faaliyetleri tespit edilen Eyyüp Yakut, saha ajanlarının takibine alındı. Yakut'u etkisiz hale getirmek amacıyla hassas bir planlama ve takip yapıldı. Bu çerçevede MİT, Suriye'nin kuzeyinde nokta operasyon ile Eyyüp Yakut'u etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Eyyüp Yakut, 2010'da Muş bölgesinde PKK'nın gençlik yapılanması DYG bünyesinde faaliyet gösterdi. 3 yıl sonra, 2013'te PKK'nın kırsal kadrolarına katılan Yakut, Türkiye'de bir süre terörist faaliyetlerine devam etti. 2020'de Suriye'de Ayn El Arap (Kobani)-Sırrin'de sözde dilovan akademisinde, bomba yapımı eğitimi alan Yakut, 2020-2021 döneminde PKK/YPG'nin sözde çavreş kadro tugayı sabotaj sorumlusu olarak Suriye'de faaliyet göstermeye devam etti. Yakut, Barış Pınarı Operasyonu bölgesinde Türk güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda bombalı eylem ve sabotaj düzenledi.