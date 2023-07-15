MİT'ten Münbiç'e operasyon: 40 sivilin katili etkisiz hale getirildi

PKK/KCK-PYD/YPG Münbiç İstihbarat yapılanması içerisinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten, güncel olarak Fırat Kalkanı Harekat Alanı (FKHA) başta olmak üzere harekat bölgelerine örgüt tarafından eylem amacıyla yapılan malzeme ve unsur aktarımından sorumlu olan PKK/KCK-PYD/YPG unsuru Heysem Abu Dahham Kod Heysem CUMA, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde 09 Temmuz 2023 günü Münbiç’te etkisiz hale getirildi.

40 SİVİLİN HAYATINI KAYBETTİĞİ SALDIRININ SORUMLUSUYDU

MİT, PKK/KCK-PYD/YPG tarafından FKHA/Cerablus'ta 2019 yılında 3’ü motor, 2’si otomobil ile gerçekleştirilen bombalı saldırıların, ayrıca 28 Nisan 2020 tarihinde Afrin şehir merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü yakıt tankeri ile düzenlenen ve 11’i çocuk olmak üzere 40 sivilin hayatını kaybettiği, 47 kişinin ise yaralandığı saldırının sorumlusu olan Heysem Abu Dahham Kod Heysem Cuma isimli teröristi uzun zamandır takip etmekteydi.

İSTİHBARAT ALAN MİT DÜĞMEYE BASTI

Terör eylemlerini gerçekleştirmek üzere çoğunlukla harekat bölgelerine ait sınır hattında bulunduğu bilinen şahsın, bir süre önce Münbiç şehir merkezine geldiği istihbaratını alan MİT, operasyon için düğmeye bastı.

OPERASYON ŞEHİR MERKEZİNDE YÜRÜTÜLDÜ

MİT’e bağlı saha ekipleri tarafından Münbiç şehir merkezinde bizzat yürütülen operasyon neticesinde, Heysem Abu Dahham Kod Heysem Cuma, 09 Temmuz 2023 günü aracının içerisinde etkisiz hale getirildi.