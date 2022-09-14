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MİT'ten Mahmur Kampı'na operasyon! 2 terörist Türkiye'ye getirildi

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı'na yönelik operasyonu sonucu PKK/KCK'lı teröristler Hatip Güney ve Aya Ahmet Süleyman Türkiye'ye getirildi.

14.09.2022 - 10:05 | | DHA
MİT'ten Mahmur Kampı'na operasyon! 2 terörist Türkiye'ye getirildi

MİT, Irak'ın kuzeyinde PKK'nın en önemli üslenme merkezlerinden birisi olan Mahmur Kampı'na yönelik gerçekleştirdiği operasyon sonucunda Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 'Şahan/Cihan' kod adlı Hatip Güney ve Suriye uyruklu 'Tekoşin Kamışlı/Civan' kod adlı Aya Ahmet Süleyman'ı Türkiye'ye getirdi.

Hatip Güney'in PKK/KCK kırsal kadrosuna katılmak amacıyla Eylül 2019'da Van/Başkale'den yasa dışı yollarla İran'a geçtiği, ardından Irak/Süleymaniye'ye gittiği ve Irak/Asos alanında yeni savaşçı eğitimi aldığı belirtildi. Güney'in eğitim sonrası Mahmur Kampı'nda görevlendirildiği, kampta Miştenur, sözde Şehit Çekdar ve Tepe Taburlarında faaliyet gösterdiği, sözde Şehit Şilan Guyi Akademisi'nde ideolojik-silahlı eğitim aldığı, eğitimin ardından da sözde Şehit Deniz Taburu'nda Tim Komutanı olarak görevlendirildiği ifade edildi.

Aya Ahmet Süleyman'ın ise; PKK/KCK-PYD/YPG-YPJ yapılanmasına 2015'te katıldığı, 2 yıl Suriye'de faaliyet gösterdikten sonra 2017'de Suriye'den Irak/Gare Alanı'na geçtiği, Gare'de aldığı eğitimler sonrasında Irak/Avaşin-Basyan alanında görev aldığı ve 2018'de Mahmur Kampı'nda görevlendirildiği öğrenildi.

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