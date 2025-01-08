MİT'ten iş imkanı! Açık pozisyonlara 44 bin kişi başvurdu

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, terör örgütlerine yönelik son yıllarda başarılı operasyonların sayısındaki artış, Türkiye'nin diplomatik ilişkilerde güçlenen rolü ve dizilerin etkisi gibi nedenler gençlerin ilgisini bu alana yöneltti.

2023 yılında 22 bin 42 müracaatın yapıldığı MİT'teki açık pozisyonlara geçen yıl, büyük çoğunluğunun lisans eğitimlerini tamamlamak üzere olan 44 bin 867 kişi başvuruda bulundu.

MİT'İN İNTERNET SİTESİNİN ZİYARETÇİ SAYISI DA KATLANDI

Teşkilatın "www.mit.gov.tr" internet sitesi de 2024 yılında önceki yıla oranla iki kat artarak, 5 milyon 150 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Sitenin tasarımındaki ve içeriğindeki yeniliklerin ziyaretçi sayısının artmasında etkili olduğu belirtildi.

Teşkilatın internet sitesinde en çok ilgi çeken bölümler; "Kariyer alanları, öz geçmiş gönderme ile MİT Akademi ile Nasıl Yardım Edebilirsin?" gibi bölümler oldu.

Ziyaretçilerin yoğun olarak kullandığı "Nasıl Yardım Edebilirsin?" bölümüne terör örgütleri, kaçakçılık gibi birçok konuda ihbar yapıldı.

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MİT Başkanlığına, 2024 yılında özellikle FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütleriyle ilgili olmak üzere 111 bin 425 ihbarda bulunuldu. İhbar sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık 21 bin azaldı ancak niteliksiz ihbarların sayısında da azalma olduğu tespit edildi.

İlgili birimlerle paylaşılan bu ihbarlar sayesinde, MİT ve kolluk güçleri tarafından terör örgütlerine yönelik yurt içinde ve dışında operasyonlar düzenlendi.

Geçen yıl MİT'e İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinde toplam 5 bin 163 ihbar yapıldı.

İlk sırada İngilizce, ikinci sırada Arapça ihbarlar yer aldı.