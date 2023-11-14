MİT'ten Irak'ta nokta operasyonu! Sözde Kerkük sorumlusu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK’nın sözde Kerkük Eyalet Sorumlusu ‘Çiya Amed’ kod isimli Remzi Avcı’yı, Irak/Süleymaniye’de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Avcı, Diyarbakır’daki çukur/barikat olaylarında güvenlik güçlerine yönelik örgüt tarafından düzenlenen eylemlerin sorumlularından olduğu ve terörden arananlar listesinde ‘Kırmızı Kategoride’ yer almadığı belirtildi.

MİT, 1992 yılından bu yana Türkiye aleyhinde doğrudan silahlı faaliyetler yürüten, yurtiçinde ve dışında birçok kez kaçmayı başaran Avcı’nın tüm faaliyetleri titizlikle takip etmeye başladı. MİT, Yurtiçinde ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın kuzeyindeki operasyon birliklerine sansasyonel nitelikteki eylemlerle zayiat verdirmeyi amaçlayan bir dizi faaliyetini tespit etti. Avcı’nın, kesintisiz olarak sürdürdüğü faaliyetlerinin tehdit seviyesinin artması üzerine MİT tarafından operasyon kararı alındı. Kerkük Eyalet Sorumlusu olması nedeniyle, yurt sınırlarından 222 km derinlikli bir alanda gizlenen Avcı, MİT’in saha ajanlarının kendine özgü anlık müdahalesi ile düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi.

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Güvenlik kaynaklarından PKK’nın, eyalet sorumlusu düzeyinde bir yöneticisinin öldürülmesinin tabanda meydana getireceği korku ve moral bozukluğunu bertaraf etmek amacıyla, MİT’in söz konusu suikastını gizlemeye çalıştığı öğrenildi.



Çiya Amed kod Remzi Avcı, örgütün kırsal kadrolarına 1992 yılında katıldı. Avcı, DEAŞ’a karşı mücadele kisvesi altında Türkiye aleyhindeki faaliyetleri koordine etmek, güvenlik güçlerine karşı eylemler planlamak ve gerçekleştirmek amacıyla 2014’te Suriye/Ayn El Arab’ta faaliyet gösterdi. Örgütün 2015-2016 yıllarında Diyarbakır’daki şehir içi ve kırsaldaki eylemlerinde, çukur/barikat stratejisinde aktif rol alan Avcı, özellikle Diyarbakır/Lice ve Sur’daki PKK/KCK-YPS unsurlarının silahlı faaliyetlerini organize ederek, askeri birliklere yönelik roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen eylemlerde yer aldı ve bölge halkını galeyana getirmeye çalıştı.

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2018’de Afrin’e gönderilmiş

Çukur/barikat olayları esnasında güvenlik güçlerinin PKK’ya adil ve orantılı şekilde verdiği cevabıyla başarısızlığa uğrayan Avcı, 2017’de Kuzey Irak’a kaçmak zorunda kaldı ve Irak/Zap alanına giderek PKK’nın sözde Özel Güç Biriminde sorumlu düzeyde faaliyet göstermeye başladı. Yürüttüğü silahlı faaliyetlerin yanında PKK mensuplarına ideolojik eğitimler de veren Avcı, Zeytin Dalı Harekatına karşı faaliyetlerde bulunmak üzere PKK’lı üst düzey yöneticiler tarafından 2018’de Suriye/Afrin’e gönderildi.

Güvenlik kuvvetleriyle bir kez daha karşı karşıya gelen Avcı, tekrarlanan başarısızlığıyla yaralı bir şekilde Doğu Suriye’deki örgüt bölgelerine, akabinde ise Kuzey Irak’taki Gare alanına kaçmak durumunda kaldı. 2019-2022 yılları arasında Gare’de faaliyet gösteren Avcı, özellikle illerde bombalı eylemler düzenlemek amacıyla yetiştirilen PKK mensuplarını eğitti ve eylem planlamalarında bulundu. Avcı, Irak/Sincar’da 2022 yılı içinde kısa bir dönem askeri alan sorumluluğu görevi üstlendi ve son olarak PKK yöneticilerince 2022 yılının ikinci yarısı itibarıyla Kerkük eyaleti sorumluluğuna getirildi.

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