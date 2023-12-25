GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon! PKK/KCK'lı terörist Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi
ABONE OL

MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon! PKK/KCK'lı terörist Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) PKK/KCK'nın sözde Şilan Guyi Akademi sorumlusu 'Ali Xebat' kod adlı Erdinç Bolcal'ı Irak'ın Süleymaniye şehrinde etkisiz hale getirdi.

25.12.2023 - 12:34 | | ANKARA, (DHA)
MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon! PKK/KCK'lı terörist Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi

MİT, istihbarat ağı sayesinde PKK/KCK'nın sözde Şilan Guyi Akademi sorumlusu 'Ali Xebat' kod adlı Erdinç Bolcal'ın, Kerkük'teki Türkmenlere yönelik eylem hazırlığı içerisinde olduğunu tespit etti. Türkiye'ye karşı bölücü faaliyetler amacıyla teröristlere eğitim ve talimatlar veren terörist Bolcal ve beraberindeki örgüt mensupları, Süleymaniye'de düzenlenen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

MİTten Irakın kuzeyinde nokta operasyon PKK/KCKlı terörist Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi

Erdinç Bolcal, terör örgütü adına İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerde ideolojik eğitimler verip gençleri propaganda ve baskı çalışmaları ile PKK'nın kırsal kadrolarına katmak için çalışmalarda bulundu. Daha sonra Irak'ın kuzeyine geçerek Süleymaniye ve Kerkük'te sözde tabur komutanlığı ve akademi sorumluluğu faaliyetlerinde bulundu. (DHA)

MİTten Irakın kuzeyinde nokta operasyon PKK/KCKlı terörist Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLER

Antalya'da inşaat şirketi sahibi Zehra'yı öldüren sanık: Onu öldürten dayısı Erol Bey'dir

Antalya'da inşaat şirketi sahibi Zehra'yı öldüren sanık: Onu öldürten dayısı Erol Bey'dir

Bitlis'te 49 köy yolu kardan kapandı

Bitlis'te 49 köy yolu kardan kapandı

Kış uykusuna yatamayan ayılar, indikleri köyde 50 arı kovanını parçaladı

Kış uykusuna yatamayan ayılar, indikleri köyde 50 arı kovanını parçaladı