MİT'ten Irak'ın kuzeyinde kritik operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu ve koruması etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yurt içinde ve yurt dışındaki terörle mücadelesi devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyinde başarılı bir operasyona daha imza atıldı. MİT, PKK’nın İran yapılanması olan YRK kurucuları arasında yer alan ve Simko Serhildan Komutanlaşma Akademisi sözde sorumlusu İslam Dotkanlou ile koruması Akam Şahe'yi Irak/Süleymaniye’de etkisiz hale getirdi.