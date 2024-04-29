MİT'ten Hakurk'ta operasyon: 15 terörist öldürüldü
Terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlar devam ederken son haber Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinden geldi. MİT, bölgede tespit edilen 15 teröristi etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak’ın kuzeyinde bulunan Hakurk bölgesinde ardı ardına operasyonlara imza attı.
MİT tarafından Nisan ayının son haftasında gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında yönetici düzeyde örgüt mensuplarının da bulunduğu 15 terörist etkisiz hale getirildi.
TERÖRİSTLER EYLEM HAZIRLIĞINDAYDI
MİT, saha ajanları ve bölgedeki kaynaklarından edindiği bilgiler doğrultusunda operasyon için düğmeye bastı. Hassas şekilde planlanan operasyon sonucu, TSK birliklerine ve sınır karakollarına yönelik eylem hazırlığı yapmak üzere organize olan 15 kişilik terörist grubu etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne karşı her alanda nokta operasyonlara devam edileceği ve sınır ötesinde terör örgütüne nefes aldırılmayacağı vurgulandı.
Terör örgütü yöneticilerini hedef alan ve Irak’ın kuzeyinde PKK’ya göz açtırmayan MİT, önümüzdeki süreçte Irak’ta operasyonların artırılacağı mesajını verdi.