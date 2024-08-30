MİT'ten Hakurk'ta nokta operasyon! PKK'nın bombacıları öldürüldü

MİT’in örgüt içerisindeki saha ajanlarının sağladığı istihbari bilgileri doğrultusunda Bahar AKYOL ve Nurbahar KARADAĞLI’nın, örgütün EYP’li saldırılarında yer aldıkları tespit edildi. Ayrıca, AKYOL ve KARADAĞLI’nın bomba düzeneği hazırlama konusunda uzmanlaştıkları da öğrenildi.

PATLAYICI HAZIRLARKEN ÖLDÜRÜLDÜLER

PKK/KCK’lı Bahar AKYOL ve Nurbahar KARADAĞLI’nın yeri, MİT’in örgüt içindeki ajanları vasıtasıyla tespit edildi. MİT, AKYOL ve KARADAĞLI’yı adım adım izlemeye başladı. Operasyon için en uygun an beklendi.

PKK/KCK’lı teröristler bomba düzenekleri ile el yapımı patlayıcı hazırladıkları sırada nokta atışı ile etkisiz hale getirildi.

FARAŞİN GABAR KOD BAHAR AKYOL KİMDİR?

2015 yılında Şirnak Cizre’deki hendek-barikat olaylarında yer aldı. Olayların bitmesi sonrasında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı. Örgütün Irak’taki kamplarında silah eğitimi aldı. 2019 yılında Haftanin’de, 2020’de Hakurk’ta bulundu. Hakurk’ta faaliyet gösterdiği sırada saldırı ve sabotaj alanında uzmanlaştı.TİJDA JİYAN KOD NURBAHAR

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KARADAĞLI KİMDİR?

2014 yılında PKK/KCK saflarına katıldı. Sağlık Meslek Lisesi’nde okuduğu için örgüt tarafından kendisinde sözde doktor olarak faydalanıldı. Bir süre yaralı örgüt mensuplarının tedavilerini gerçekleştirdi. 2023 yılında Hakurk kırsalına geçerek burada saldırı ve sabotaj eğitimi aldı.