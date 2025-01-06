MİT'ten Hakurk'ta nokta operasyon! Etkisiz hale getirildiler

MİT’in saha ajanları, PKK/KCK’nın silahlı kadın örgütlenmesi içerisinde faaliyet gösteren terörist Aslan ve Mahcup'u, Irak/Hakurk kırsalında faaliyet yürüttüğünü tespit etti.

Türkiye’deki stratejik hedeflere yönelik saldırı için eğitim aldıkları öğrenilen PKK/KCK’lı Aslan ve Mahcup'un yurtiçine geçmek üzere hazırlık yaptıkları belirlendi.

MİT, iki kadın teröristi hedef listesine aldı. MİT, sahada ajanları vasıtasıyla söz konusu teröristlerin yurtiçine geçmek üzere hareket edecekleri tarih ve saat bilgisini netleştirdi. Aslan ve Mahcup adım adım takip edilmeye başlandı.

Haklarında terörden nitelikli aranma kaydı bulunan iki kadın terörist için operasyon kararı alındı.

Uygun şartların oluşması ile MİT, teröristleri Irak/Hakurk’ta nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.