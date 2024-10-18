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MİT'ten casus operasyonu: 20 kişi tutuklandı

MİT koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilen siber casusluk operasyonunda 9 kişi tutuklandı. Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 20’ye çıktı.

18.10.2024 - 09:37 |
MİT'ten casus operasyonu: 20 kişi tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) işbirliği ile gerçekleştirilen yeni bir operasyonla birlikte 9 kişi daha siber casusluk suçlaması ile tutuklandı. Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı ise 20’ye ulaştı.

GENÇLER VE ÇOCUKLAR HEDEFTE

MİT’in yürüttüğü çalışmalar ile şüphelilerin, elde ettiği bilgileri sosyal medya platformları üzerinden terör örgütleri dahil olmak üzere talep eden herkese sattığı belirlendi. Operasyon kapsamında, verilerin satışının yapıldığı 18 internet sitesi ise erişime kapatıldı. Ele geçirilen verilerin, organize suç çeteleri tarafından gençler ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara şantaj yapmak amacıyla kullanıldığı tespit edildi.

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