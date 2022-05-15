MÄ°T, 1990'lÄ± yÄ±llarda PKK adÄ±na 'adam kaÃ§Ä±rma', 'patlayÄ±cÄ±/mÃ¼himmat temini', 'adam Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s', 'reÅŸit olmayan Ã§ocuklarÄ± kaÃ§Ä±rarak Ã¶rgÃ¼te teslim etme' gibi suÃ§lar nedeniyle uzun yÄ±llar cezaevinde yatan 'Hayri' kod adlÄ± Ekrem Ãœstek'in PKK kontrolÃ¼ndeki Ayn El Arab'a kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi. ÅžÄ±rnak'ta 2015-2016 yÄ±llarÄ±nda hendek-barikat eylemlerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlenen ve bu sÄ±rada asker/polis ÅŸehit ettiÄŸi iÃ§in hakkÄ±nda arama kaydÄ± bulunan Ãœstek, saklandÄ±ÄŸÄ± yerde etkisiz hale getirildi.

Erhan Ãœstek, 1991 yÄ±lÄ±nda ÅžÄ±rnak ÅŸehir merkezinde gerÃ§ekleÅŸen silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n planlanmasÄ±, 1992 yÄ±lÄ±nda ÅžÄ±rnak-Cizre kara yolunda askeri konvoyun taranmasÄ±, yine 1992 yÄ±lÄ±nda evini polis memuruna kiraya verdiÄŸi iÃ§in roketli saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan ev sahibinin otomatik silahlarla taranmasÄ± olaylarÄ±na katÄ±lmÄ±ÅŸ ve bu nedenle uzun yÄ±llar cezaevinde yatmÄ±ÅŸtÄ±.